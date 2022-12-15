Госдума отменила возрастные маркировки для произведений литературы и искусства, кроме "18+"
Госдума проголосовала за упрощение возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Законопроект был принят на пленарном заседании в четверг сразу во втором и третьем чтениях. Таким образом, обязательной останется лишь маркировка "18+".
Вместо промежуточной маркировки (от "0+" до "16+") правообладателям предлагается по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории в свободных формулировках, к примеру "для семейного просмотра", "для дошкольников", "для детей младшего/среднего/старшего школьного возраста" или вовсе "не рекомендовано для детей".
Вместе с тем ранее сообщалось, что в России появится система возрастной маркировки ПК-игр, схожая с европейской PEGI. Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения в федеральный проект, они будут направлены на "предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации".
LIFE / Эмин Калантаров