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15 декабря, 10:49

Эрдоган: Турция может поставлять газ из России и Туркменистана в Европу

Анкара может поставлять газ из России и Туркменистана в европейские страны. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если говорить о том, есть ли у Туркменистана возможность продавать свой природный газ напрямую в Европу или нет, то Турция, конечно, является важным узлом для продажи туркменского газа в Европу. И недавние события с продажей российского природного газа в Европу через нас, а также продажа туркменского газа через нас, конечно, будут важными шагами", — отметил он.

Для осуществления поставок туркменского газа через Турцию важно, чтобы Ашхабад обсудил эту тему с Баку, подчеркнул президент. По его словам, представители трёх государств в будущем соберутся по данному вопросу. Эрдоган заявил, что уже поручил министру энергетики Турции в течение месяца встретиться с зарубежными коллегами.

Лидер республики добавил, что намерен организовать заседания для обсуждения поставок газа с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, участники встречи оперативно сделают это, после чего обсудят вопросы с Евросоюзом.

Эрдоган рассказал о просьбе Путину

Эрдоган рассказал о просьбе Путину

Ранее Эрдоган призвал дать старт поставкам газа из Туркмении в Европу. Об этом он сказал на встрече с главами Азербайджана и Туркмении Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым в Туркменбаши.

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ТАСС / AP / Burhan Ozbilici

Никита Осипов

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