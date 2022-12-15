Эрдоган: Турция может поставлять газ из России и Туркменистана в Европу

Анкара может поставлять газ из России и Туркменистана в европейские страны. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если говорить о том, есть ли у Туркменистана возможность продавать свой природный газ напрямую в Европу или нет, то Турция, конечно, является важным узлом для продажи туркменского газа в Европу. И недавние события с продажей российского природного газа в Европу через нас, а также продажа туркменского газа через нас, конечно, будут важными шагами", — отметил он.

Для осуществления поставок туркменского газа через Турцию важно, чтобы Ашхабад обсудил эту тему с Баку, подчеркнул президент. По его словам, представители трёх государств в будущем соберутся по данному вопросу. Эрдоган заявил, что уже поручил министру энергетики Турции в течение месяца встретиться с зарубежными коллегами.

Лидер республики добавил, что намерен организовать заседания для обсуждения поставок газа с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, участники встречи оперативно сделают это, после чего обсудят вопросы с Евросоюзом.