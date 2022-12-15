Российские компании раскрыли, кого из персонала им не хватало в 2022 году

Большая часть российских компаний столкнулась с нехваткой линейного или массового персонала, а 86% из них нуждалось в новых сотрудниках в уходящем году. Об этом говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении RT.

Так, на нехватку линейного персонала пожаловались 79% работодателей, ещё 32% отметили, что столкнулись с проблемой найма среднего менеджмента. Подходящих руководителей не могут сыскать 9% компаний, а 8% — сезонных работников. При этом аналитики уверены, что проблема лишь усилится в 2023 году.

"Компании из сферы производства и агропрома особенно нуждаются в квалифицированных кадрах рабочих профессий — сварщиках, электриках, токарях. Также работодатели активно ведут поиск и наём специалистов инженерных специальностей", — рассказал заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.

Он также подчеркнул, что среди компаний разворачивается серьёзная конкуренция за квалифицированных работников: им готовы предлагать достойный уровень зарплаты, премии и различные социальные бонусы. При этом 53% компаний из-за проблем с набором нового штата были вынуждены перераспределять обязанности между действующими сотрудниками, 42% брали на работу стажёров, а 37% увеличили рабочие часы.