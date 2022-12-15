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15 декабря, 10:34

Петербуржцы путём голосования нарядят установленную в Эрмитаже ёлку

Началось онлайн-голосование за лучшую ёлочную игрушку для Эрмитажа

Завершился приём заявок на участие в VI международном конкурсе "Создай экспонат для Эрмитажа". Началось онлайн-голосование в номинации "Приз зрительских симпатий", которое будет длиться до 18 декабря.

По итогам конкурса лучшие игрушки будут украшать новогодние ели в фойе Эрмитажного театра, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"21 декабря 2022 года в Эрмитажном театре состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса", — цитирует телеканал пресс-службу Эрмитажа.

В Эрмитаже открыли выставку об истории Ближнего и Среднего Востока

В Эрмитаже открыли выставку об истории Ближнего и Среднего Востока

В 2022 году главная тема конкурса посвящена сохранению традиций. Участники должны отразить в работах традиции народов России или любой страны, города и региона.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Главном штабе Эрмитажа установили "Ёлку Мира" с игрушками от авторов из разных стран.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков

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