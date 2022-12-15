Бастрыкин провёл совещание по расследованию преступлений украинских формирований

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Луганске, на котором обсуждалось расследование преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военных на территории РФ и Украины.

"Главе ведомства доложены актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих", — указали в СК.

Там добавили, что за период с 2014 года было возбуждено 2287 уголовных дел в отношении 655 человек, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений и представителей украинских силовых структур.

По данным ведомства, после начала специальной военной операции были допрошены члены нацбатальона "Азов"*, которые дали изобличающие показания по уголовному делу, возбуждённому в 2017 году.

Ущерб, который причинили вооружённые формирования Украины жилому комплексу и инфраструктуре, оценивается не менее чем в 226 миллиардов рублей.

На совещании Бастрыкин заслушал доклад об укомплектовании штата и размещении вновь созданных следственных подразделений на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он также наградил сотрудников СК России ведомственными медалями.

Ранее Александр Бастрыкин сообщил о том, что за последние 11 лет за коррупционные преступления предстало перед судом около 72 тысяч должностных лиц.