Политолог считает, что последний выпад Польши прощать нельзя
Политолог Бальбек призвал ответить на резолюцию Польши о России "экономическим путём"
Москва должна ответить Польше на резолюцию о признании РФ страной, поддерживающей терроризм. Как считает политолог Руслан Бальбек, такие выпады прощать нельзя.
"Сейчас пришла пора, когда нужно ответить. Причём исключительно экономическим путём по той простой причине, что политических и дипломатических связей де-факто с Польшей нет", — цитирует политолога RT.
По словам эксперта, таким образом Варшава на себе прочувствует, что значит голословно обвинять Россию.
Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой РФ названа "государством, поддерживающим терроризм". Согласно документу, Россия "несёт прямую ответственность" за уничтожение самолёта "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолёта Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В Кремле уже заявили, что этот шаг Варшавы является продолжением антироссийской истерики.
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