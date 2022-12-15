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15 декабря, 11:03

Политолог считает, что последний выпад Польши прощать нельзя

Политолог Бальбек призвал ответить на резолюцию Польши о России "экономическим путём"

Москва должна ответить Польше на резолюцию о признании РФ страной, поддерживающей терроризм. Как считает политолог Руслан Бальбек, такие выпады прощать нельзя.

"Сейчас пришла пора, когда нужно ответить. Причём исключительно экономическим путём по той простой причине, что политических и дипломатических связей де-факто с Польшей нет", — цитирует политолога RT.

По словам эксперта, таким образом Варшава на себе прочувствует, что значит голословно обвинять Россию.

В МИД назвали заказом решение Польши признать РФ "страной, поддерживающей терроризм"

В МИД назвали заказом решение Польши признать РФ "страной, поддерживающей терроризм"

Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой РФ названа "государством, поддерживающим терроризм". Согласно документу, Россия "несёт прямую ответственность" за уничтожение самолёта "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолёта Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В Кремле уже заявили, что этот шаг Варшавы является продолжением антироссийской истерики.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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