Политолог считает, что последний выпад Польши прощать нельзя

Москва должна ответить Польше на резолюцию о признании РФ страной, поддерживающей терроризм. Как считает политолог Руслан Бальбек, такие выпады прощать нельзя.

"Сейчас пришла пора, когда нужно ответить. Причём исключительно экономическим путём по той простой причине, что политических и дипломатических связей де-факто с Польшей нет", — цитирует политолога RT.

По словам эксперта, таким образом Варшава на себе прочувствует, что значит голословно обвинять Россию.