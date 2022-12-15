Тренер рассказал, как забыть о "культе еды" на новогодних праздниках

Чтобы сохранить физическую форму в праздничные дни, нужно избегать переедания и не вести "образ жизни тюленя". Как забыть о "культе еды", рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

"Все любят новогодние праздники, однако следящие за фигурой люди ждут их с тревогой. Праздничное изобилие — прямая угроза для фигуры и спортивной формы. Нужно постараться избегать переедания", — цитирует Нагулина РИАМО.

Также тренер советует забыть об образе жизни "тюленя" и передвигаться не только от стола к дивану. Гуляйте, танцуйте, играйте в игры и практикуйте любые активности, которые вам под силу, рекомендовал спортсмен. Нагулин также предостерёг от обеденного сна.

"Наслаждайтесь общением, путешествуйте хоть в соседний город, уделите время любимым хобби. В общем, чем меньше культа еды в голове, тем лучше. Ну и не забывайте про тренировки, желательно провести хотя бы несколько тренировок во время праздников", — добавил он.