Россиянам рассказали об опасностях сидячего образа жизни

Современный человек почти целый день проводит в сидячем состоянии. Помимо нарушений в осанке и опорно-двигательном аппарате из-за такого образа жизни чаще всего появляется геморрой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила колопроктолог и хирург медицинского центра "СМ-клиника" Анастасия Репина.

"Не секрет, что длительное пребывание в положении сидя вредно для организма. Страдает осанка и опорно-двигательный аппарат в целом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами. Но самое частое нарушение при длительном сидении — это геморрой", — сказала она.

Из-за сидячего образа жизни в малом тазу застаивается кровь. По словам Репиной, прямая кишка оплетена множеством геморроидальных сосудов. Кровь по венам может подниматься только с помощью окружающих их мышц. Её обратному потоку мешают клапаны. Так, при долгом сидении мышцы таза практически не сокращаются, следовательно, кровь застаивается в венах. Они вместе с тем растягиваются, а клапаны не могут сомкнуться до конца. По той же причине появляется варикоз.

Больше подвержены развитию геморроя люди, работающие за компьютером по 10–12 часов, отметила Репина. Для профилактики следует сменить образ жизни, но если работа подразумевает долгое сидение, то рекомендуется каждые 45 минут делать лёгкую разминку, лимфодренажные прыжки, любые движения, которые заставят кровь циркулировать. А ещё нужно менять позу. Что же касается терапии, то мази и свечи только облегчают симптомы геморроя, но не лечат его.

"Если геморрой не нарушает качество жизни и не обостряется, то можно с ним жить. Если же заболевание прогрессирует, есть боли и кровотечения, то поможет только операция", — подчеркнула специалист.

По её словам, наиболее щадящий и эффективный метод лечения этого заболевания — лазерная вапоризация. Она заключается в том, что лазер выпаривает жидкость из геморроидального узла, который в результате отмирает и рассасывается. При этом не травмируются ткани прямой кишки. Лазерная вапоризация не требует общего наркоза и занимает 40–50 минут.