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15 декабря, 11:53

Блогеров массово проверят на рекламу запрещённых веществ из-за стрима Некоглая

В России проведут массовый интернет-рейд по блогерам: их поголовно будут проверять на рекламу запрещённых веществ. А всё из-за недавнего стрима Некоглая (Николай Лебедев), который уже из Молдавии прорекламировал магазин по продаже наркотиков. Детали новой онлайн-спецоперации Лиги безопасного Интернета рассказала её глава Екатерина Мизулина.

Мизулина рассказала о планах Лиги безопасного Интернета провести рейд по блогерам. Видео © Telegram / SHOT

Она отметила, что после ухода многих рекламодателей с российского рынка блогеры стали пиарить за деньги запрещёнку в соцсетях. Причём, по словам Мизулиной, чаще всего такой контент распространяется на площадках Twitch и Telegram. Каждый день Лига безопасного Интернета фиксирует новые случаи рекламы продажи наркотиков на каналах популярных звёзд соцсетей.

"Это, конечно, вызывающая дерзость и со стороны некоторых блогеров, которые этим занимаются, и со стороны наркомагазинов. Это нужно пресекать всеми возможными способами, поэтому мы бьём тревогу и обращаемся в правоохранительные органы", — подчеркнула Мизулина.

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А ранее Лайф сообщал, что спевшего гимн Украины блогера Даню Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ. С соответствующей инициативой в Генпрокуратуру обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Обложка ©

VK / Некоглай

Наталья Исакова

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