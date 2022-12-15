Блогеров массово проверят на рекламу запрещённых веществ из-за стрима Некоглая

В России проведут массовый интернет-рейд по блогерам: их поголовно будут проверять на рекламу запрещённых веществ. А всё из-за недавнего стрима Некоглая (Николай Лебедев), который уже из Молдавии прорекламировал магазин по продаже наркотиков. Детали новой онлайн-спецоперации Лиги безопасного Интернета рассказала её глава Екатерина Мизулина.

Мизулина рассказала о планах Лиги безопасного Интернета провести рейд по блогерам. Видео © Telegram / SHOT

Она отметила, что после ухода многих рекламодателей с российского рынка блогеры стали пиарить за деньги запрещёнку в соцсетях. Причём, по словам Мизулиной, чаще всего такой контент распространяется на площадках Twitch и Telegram. Каждый день Лига безопасного Интернета фиксирует новые случаи рекламы продажи наркотиков на каналах популярных звёзд соцсетей.

"Это, конечно, вызывающая дерзость и со стороны некоторых блогеров, которые этим занимаются, и со стороны наркомагазинов. Это нужно пресекать всеми возможными способами, поэтому мы бьём тревогу и обращаемся в правоохранительные органы", — подчеркнула Мизулина.