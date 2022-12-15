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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 12:02
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Российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов

Военные РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от населённого пункта Павловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Павловка в Донецкой Народной Республике обнаружены и уничтожены две диверсионные разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — сказал он.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска неимоверными усилиями зажимают украинских военных в клещи под Артёмовском. Он отметил: боестолкновения в этом районе очень ожесточённые, противник упирается и "не считается со своими потерями".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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