Российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов
Военные РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от населённого пункта Павловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Павловка в Донецкой Народной Республике обнаружены и уничтожены две диверсионные разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — сказал он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска неимоверными усилиями зажимают украинских военных в клещи под Артёмовском. Он отметил: боестолкновения в этом районе очень ожесточённые, противник упирается и "не считается со своими потерями".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ