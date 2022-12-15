Российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов

Военные РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от населённого пункта Павловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Павловка в Донецкой Народной Республике обнаружены и уничтожены две диверсионные разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — сказал он.