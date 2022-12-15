Песков: Память о героях СВО должна жить всегда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сохранять память о героях спецоперации очень важно, но конкретные решения о её увековечении в городах должны принимать местные власти.
"Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда", — отметил представитель Кремля.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для него лично каждый боец в зоне специальной военной операции является героем, как для всех россиян.
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Getty Images / Sefa Karacan