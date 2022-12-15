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15 декабря, 09:42

Песков: Память о героях СВО должна жить всегда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сохранять память о героях спецоперации очень важно, но конкретные решения о её увековечении в городах должны принимать местные власти.

"Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда", — отметил представитель Кремля.

Россияне назвали героями нашего времени участников СВО и простых работяг

Россияне назвали героями нашего времени участников СВО и простых работяг

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для него лично каждый боец в зоне специальной военной операции является героем, как для всех россиян.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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