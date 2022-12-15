Солдат, отбросивший от себя гранату ВСУ, будет учить школьников боевой подготовке

Бывший российский военнослужащий, который отбил сброшенную с дрона ВСУ гранату, будет преподавать школьникам боевую подготовку. 20-летний Кирилл Матюшин всегда мечтал учить детей. Сейчас он вернулся в родное село Лакша Нижегородской области.

"Я буду работать в местной школе на общественных началах. Это будут уроки начальной военной подготовки, как тренировка Юнармии", — поделился он в беседе с kp.ru.

После выписки из госпиталя Кирилла наградили медалью "Ветеран боевых действий", а также пригласили на концерт, где собрались в том числе ветераны Чечни, Афганистана и Сирии.