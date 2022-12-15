Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении

Российские артиллерия и авиация сорвали попытки ВСУ атаковать в направлении Софиевки в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка Луганской Народной Республики", — отметил он.

По данным МО РФ, в результате было уничтожено до 35 украинских военных, боевая бронированная машина и три пикапа.