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15 декабря, 12:03

Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении

Российские артиллерия и авиация сорвали попытки ВСУ атаковать в направлении Софиевки в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка Луганской Народной Республики", — отметил он.

По данным МО РФ, в результате было уничтожено до 35 украинских военных, боевая бронированная машина и три пикапа.

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А ранее в МО РФ рассказали, как российские войска пресекли контратаку украинских военных на Южно-Донецком направлении. В результате мотопехотная рота ВСУ понесла серьёзные потери.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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