Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 12:26

Семье из Мариуполя вернули пса, которого не получилось взять во время эвакуации

Жители Мариуполя после переезда смогли вернуть в семью собаку по кличке Чарли, которая осталась дома во время эвакуации. Трогательную историю рассказала газета kp.ru со ссылкой на волонтёров из Ростовской области.

  • Пёс по кличке Чарли. Фото © VK / "Неравнодушные"
    Пёс по кличке Чарли. Фото © VK / "Неравнодушные"
  • Пёс по кличке Чарли. Фото © VK / "Неравнодушные"
    Пёс по кличке Чарли. Фото © VK / "Неравнодушные"
  • Воссоединение Чарли с семьёй. Фото © VK / "Неравнодушные"
    Воссоединение Чарли с семьёй. Фото © VK / "Неравнодушные"
  • Воссоединение Чарли с семьёй. Фото © VK / "Неравнодушные"
    Воссоединение Чарли с семьёй. Фото © VK / "Неравнодушные"

Пёс по кличке Чарли. Фото © VK / "Неравнодушные"

1 / 4

Во время эвакуации семье сразу сказали, что брать с собой питомца нельзя. Но они понимали, что главное — жизнь людей, поэтому взяли документы и сели в боевую машину. Увидев уезжавших на бэтээре хозяев, Чарли побежал за ними, преодолев 20 километров, вслед.

Жителей Мариуполя привезли в небольшой посёлок, откуда можно было эвакуироваться на автобусе с собакой. Но в следующем на маршруте пункте — селе Безыменное — запрет снова действовал. Тогда Чарли приютили местные жители, а хозяева пообещали вернуться за любимцем. Спустя время семья освоилась на новом месте и стала думать, как же воссоединиться с питомцем. В Сети наткнулись на сообщение о волонтёрах, с которыми сразу же и связались.

"Не будем рассказывать обо всех сложностях. Скажем только итог: всё удалось. Мы съездили в тот посёлок и разыскали Чарлика. Сейчас он живёт со своей семьёй. Малыш заслужил своё право на счастье. Вот такие они — собачья любовь и преданность", — рассказали волонтёры.

Спасатели сняли с льдины пса и вернули в стаю, которая следила за операцией с берега

Спасатели сняли с льдины пса и вернули в стаю, которая следила за операцией с берега

Ранее рассказывалась история про то, как собака умершего главы района в Якутии два года ждёт хозяина в его кабинете. Причём пса зовут Догор, что в переводе с якутского означает "друг".

Обложка ©

VK / "Неравнодушные"

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров