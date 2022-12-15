Семье из Мариуполя вернули пса, которого не получилось взять во время эвакуации

Жители Мариуполя после переезда смогли вернуть в семью собаку по кличке Чарли, которая осталась дома во время эвакуации. Трогательную историю рассказала газета kp.ru со ссылкой на волонтёров из Ростовской области.









Во время эвакуации семье сразу сказали, что брать с собой питомца нельзя. Но они понимали, что главное — жизнь людей, поэтому взяли документы и сели в боевую машину. Увидев уезжавших на бэтээре хозяев, Чарли побежал за ними, преодолев 20 километров, вслед.

Жителей Мариуполя привезли в небольшой посёлок, откуда можно было эвакуироваться на автобусе с собакой. Но в следующем на маршруте пункте — селе Безыменное — запрет снова действовал. Тогда Чарли приютили местные жители, а хозяева пообещали вернуться за любимцем. Спустя время семья освоилась на новом месте и стала думать, как же воссоединиться с питомцем. В Сети наткнулись на сообщение о волонтёрах, с которыми сразу же и связались.

"Не будем рассказывать обо всех сложностях. Скажем только итог: всё удалось. Мы съездили в тот посёлок и разыскали Чарлика. Сейчас он живёт со своей семьёй. Малыш заслужил своё право на счастье. Вот такие они — собачья любовь и преданность", — рассказали волонтёры.