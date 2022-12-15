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Опубликовано 15 декабря 2022, 12:18
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Авиация и артиллерия ВС РФ поразили резервы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные в ходе проведения СВО поразили резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены резервы противника в районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли 40 бойцов убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

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Как ранее сообщал Лайф, российские военные в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые выгодные рубежи и позиции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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