Авиация и артиллерия ВС РФ поразили резервы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные в ходе проведения СВО поразили резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены резервы противника в районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли 40 бойцов убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.