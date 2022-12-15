Путин заявил, что санкции ЕС против РФ привели к невиданной инфляции в еврозоне

В Европе сейчас фиксируются высокие показатели инфляции, к чему привели санкции против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего — невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своём собственном доме, в еврозоне", — сказал он.

Путин отметил, что в ноябре инфляция в целом по еврозоне составила 10%, а по некоторым странам "запредельные величины" — более 20%, 21%, 25%.