Путин: Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику
Москва сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной", — сказал лидер страны.
Вместе с тем Путин пообещал, что Россия обязательно станет сильнее. По его словам, власти продолжат развитие страны, невзирая ни на какое внешнее давление. Они качественно реализуют новые проекты и выведут РФ на более высокий технологический уровень.
"Обеспечим её экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет", — добавил Путин.
Ранее Путин назвал российский рубль одной из самых сильных валют мира. По его словам, уровень цен в РФ начиная с мая практически не изменился.