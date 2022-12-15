Путин: Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику

Москва сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной", — сказал лидер страны.

Вместе с тем Путин пообещал, что Россия обязательно станет сильнее. По его словам, власти продолжат развитие страны, невзирая ни на какое внешнее давление. Они качественно реализуют новые проекты и выведут РФ на более высокий технологический уровень.

"Обеспечим её экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет", — добавил Путин.