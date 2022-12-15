Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932–1933 годов геноцидом
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге проголосовали за резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932–1933 годах геноцидом. Документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, 17 воздержались.
"Европарламент признаёт голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, её традиций, культуры и национального самосознания", — говорится в тексте резолюции.
А ранее признать голодомор геноцидом решил Бундестаг. Однако российский посол в Германии Сергей Нечаев напомнил, что в СССР в начале 30-х годов от голода погибло более семи миллионов человек, из них два с половиной миллиона на российской территории страны и полтора миллиона в Казахстане. Позже и российский МИД обвинил Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора. Дипломаты предположили, что речь идёт лишь об очередной попытке оправдать кампанию по демонизации России.
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