Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932–1933 годов геноцидом

А ранее признать голодомор геноцидом решил Бундестаг. Однако российский посол в Германии Сергей Нечаев напомнил, что в СССР в начале 30-х годов от голода погибло более семи миллионов человек, из них два с половиной миллиона на российской территории страны и полтора миллиона в Казахстане. Позже и российский МИД обвинил Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора. Дипломаты предположили, что речь идёт лишь об очередной попытке оправдать кампанию по демонизации России.