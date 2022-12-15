Путин: Снижение бедности в РФ до 10,5% — небольшое, но движение в нужном направлении
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение уровня бедности до 10,5% небольшое, но движение в нужном направлении. Об этом он сказал во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении", — отметил российский лидер.
Он добавил, что доходы наименее обеспеченной части населения при этом подросли на 27,8% в номинале. Путин подчеркнул, что речь идёт именно о тех, кто имеет наименьшие доходы. Это, по его словам, позволило немного сократить уровень неравенства.
Ранее Путин назвал российский рубль одной из самых сильных валют мира. Он отметил, что уже в третьем квартале 2022 года экономическая динамика продемонстрировала рост.