Путин: Снижение бедности в РФ до 10,5% — небольшое, но движение в нужном направлении

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение уровня бедности до 10,5% небольшое, но движение в нужном направлении. Об этом он сказал во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении", — отметил российский лидер.

Он добавил, что доходы наименее обеспеченной части населения при этом подросли на 27,8% в номинале. Путин подчеркнул, что речь идёт именно о тех, кто имеет наименьшие доходы. Это, по его словам, позволило немного сократить уровень неравенства.