Путин: Расчёт Запада на разрушение экономики России не оправдался

Расчёт западных стран на разрушение российской экономики на фоне санкций против РФ не оправдался. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве.

"Как известно, против РФ развёрнута санкционная агрессия, которая была нацелена, чтобы смять нашу экономику через грабёж наших резервов и спровоцировать инфляцию. Этот расчёт не оправдался", — сказал он.

По словам Путина, российские предприниматели и органы власти действовали собранно и профессионально, а граждане РФ проявили сплочённость и ответственность. Президент также добавил, что по итогам 2022 года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%.