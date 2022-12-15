Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 12:35
3636

Путин: Расчёт Запада на разрушение экономики России не оправдался

Расчёт западных стран на разрушение российской экономики на фоне санкций против РФ не оправдался. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве.

"Как известно, против РФ развёрнута санкционная агрессия, которая была нацелена, чтобы смять нашу экономику через грабёж наших резервов и спровоцировать инфляцию. Этот расчёт не оправдался", — сказал он.

По словам Путина, российские предприниматели и органы власти действовали собранно и профессионально, а граждане РФ проявили сплочённость и ответственность. Президент также добавил, что по итогам 2022 года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%.

Песков: Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть ожидается на этой неделе

Песков: Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть ожидается на этой неделе

Ранее Путин заявил об очевидном тренде на снижение инфляции. Коллегам в Бишкеке он также сообщил о снижении ВВП в 2022-м на 2,9%.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров