Путин заявил, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции
Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и будет расширять взаимодействие со всеми, кто понимает, где чужие, а где собственные национальные интересы. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.
Глава государства добавил, что внешняя торговля Российской Федерации переключается на динамичные регионы и рынки.
Также российский лидер заявил о том, что рубль зарекомендовал себя одной из самых сильных валют в мире.
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