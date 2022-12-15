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15 декабря, 12:44

Путин заявил, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции

Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и будет расширять взаимодействие со всеми, кто понимает, где чужие, а где собственные национальные интересы. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

Глава государства добавил, что внешняя торговля Российской Федерации переключается на динамичные регионы и рынки.

Эрдоган предложил Путину провести трёхстороннюю встречу глав Турции, Сирии и РФ

Эрдоган предложил Путину провести трёхстороннюю встречу глав Турции, Сирии и РФ

Также российский лидер заявил о том, что рубль зарекомендовал себя одной из самых сильных валют в мире.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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