Путин: Электронную площадку газового хаба в Турции можно создать в ближайшие месяцы

Президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка газового хаба в Турции, где будет определяться цена для Европы, может появиться в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что одними из ключевых растущих потребителей российского газа являются соседи РФ, включая Турцию, газовая инфраструктура которой обладает серьёзным потенциалом.

"В ближайшие годы планируем организовать, я уже говорил об этом, газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев", — подчеркнул российский лидер.