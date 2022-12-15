Путин: Электронную площадку газового хаба в Турции можно создать в ближайшие месяцы
Президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка газового хаба в Турции, где будет определяться цена для Европы, может появиться в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что одними из ключевых растущих потребителей российского газа являются соседи РФ, включая Турцию, газовая инфраструктура которой обладает серьёзным потенциалом.
"В ближайшие годы планируем организовать, я уже говорил об этом, газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев", — подчеркнул российский лидер.
Как писал Лайф, газовый хаб создаётся в Турции по предложению российского лидера Владимира Путина. Инициатива призвана отрегулировать на нормальном рыночном уровне и безо всякой политической окраски заоблачные цены на газ.
LIFE / Павел Баранов