В Минюсте Швейцарии объяснили сложность с запретом нацистской атрибутики

Министерство юстиции Швейцарии считает, что полностью запретить нацистскую и расистскую атрибутику вполне реально, но такой закон столкнётся с трудностями с юридической точки зрения.

"Минюст приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнётся со значительными юридическими и редакционными препятствиями", — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Согласно законодательству страны, сейчас ответственность предусмотрена только за желание распространять нацистскую или расистскую идеологию. А если человек просто публично носит экстремистскую символику, не намереваясь убедить общество в собственных взглядах, то это никак не наказывается. По мнению опрошенных юристов, в законе о запрете ношения нацистской, расистской или экстремистской символики нет необходимости.