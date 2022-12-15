В Минюсте Швейцарии объяснили сложность с запретом нацистской атрибутики
Минюст Швейцарии: Запрет нацистской атрибутики столкнётся с юридическими трудностями
Министерство юстиции Швейцарии считает, что полностью запретить нацистскую и расистскую атрибутику вполне реально, но такой закон столкнётся с трудностями с юридической точки зрения.
"Минюст приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнётся со значительными юридическими и редакционными препятствиями", — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.
Согласно законодательству страны, сейчас ответственность предусмотрена только за желание распространять нацистскую или расистскую идеологию. А если человек просто публично носит экстремистскую символику, не намереваясь убедить общество в собственных взглядах, то это никак не наказывается. По мнению опрошенных юристов, в законе о запрете ношения нацистской, расистской или экстремистской символики нет необходимости.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине не стали признавать нацистской символику дивизии СС "Галичина". Представитель интересов Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко уточнил, что постановление суда по данному делу окончательное и обжалованию не подлежит.
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