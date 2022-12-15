Лайф публикует видео, как BMW протаранил людей на остановке в центре Москвы
Опубликовано видео с BMW, сбившим людей на остановке в центре Москвы
Момент смертельного наезда BMW на людей, ожидающих автобус на остановке в центре Москвы, попал в объектив камеры наблюдения. Видео с этим ДТП оказалось в распоряжении Лайфа.
Водитель BMW сбил людей на остановке в центре Москвы. Видео © LIFE
Иномарка вылетела на тротуар, сбила дорожный знак, после чего въехала в группу людей, стоявших на остановке. По последним данным, один человек погиб. Пострадали мужчина и женщина. За рулём BMW находился 35-летний бизнесмен.
Как сообщал Лайф, авария произошла вечером 15 декабря в районе 3-го Павелецкого проезда. После ДТП часть автодороги пришлось перекрыть, из-за чего было организовано реверсивное движение.
LIFE