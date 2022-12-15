Лайф публикует видео, как BMW протаранил людей на остановке в центре Москвы

Момент смертельного наезда BMW на людей, ожидающих автобус на остановке в центре Москвы, попал в объектив камеры наблюдения. Видео с этим ДТП оказалось в распоряжении Лайфа.

Водитель BMW сбил людей на остановке в центре Москвы. Видео © LIFE

Иномарка вылетела на тротуар, сбила дорожный знак, после чего въехала в группу людей, стоявших на остановке. По последним данным, один человек погиб. Пострадали мужчина и женщина. За рулём BMW находился 35-летний бизнесмен.