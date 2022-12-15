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15 декабря, 19:45

Лайф публикует видео, как BMW протаранил людей на остановке в центре Москвы

Опубликовано видео с BMW, сбившим людей на остановке в центре Москвы

Момент смертельного наезда BMW на людей, ожидающих автобус на остановке в центре Москвы, попал в объектив камеры наблюдения. Видео с этим ДТП оказалось в распоряжении Лайфа.

Водитель BMW сбил людей на остановке в центре Москвы. Видео © LIFE

Иномарка вылетела на тротуар, сбила дорожный знак, после чего въехала в группу людей, стоявших на остановке. По последним данным, один человек погиб. Пострадали мужчина и женщина. За рулём BMW находился 35-летний бизнесмен.

Сбивший насмерть пешехода водитель BMW рассказал, что его занесло во время торможения

Сбивший насмерть пешехода водитель BMW рассказал, что его занесло во время торможения

Как сообщал Лайф, авария произошла вечером 15 декабря в районе 3-го Павелецкого проезда. После ДТП часть автодороги пришлось перекрыть, из-за чего было организовано реверсивное движение.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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