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15 декабря, 19:13

ЕС не смог согласовать потолок цен на газ и правило его общих закупок

На саммите Евросоюза не удалось согласовать потолок цен на газ, а также принцип общих закупок этого вида топлива. Странам –участницам союза пришлось отложить эти вопросы до плановой встречи министров энергетики ЕС, которая состоится в Брюсселе 19 декабря. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС по энергетике.

"Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путём лучшей координации закупок газа, в частности, через Энергетическую платформу ЕС, обмена газом через границу и создания надёжных ценовых ориентиров", — говорится в этом документе.

Там также прописан призыв расширить инвестиции в зелёную энергетику и создать детальный план заполнения газохранилищ к следующей зиме. А ещё члены саммита призвали ускорить отказ от ископаемых источников энергии из России. О каких-либо конкретных решениях в итоговом заявлении не говорится.

В ЕС ужаснулись предлагаемому потолку цен на газ и вряд ли согласятся с ним, пишут СМИ

В ЕС ужаснулись предлагаемому потолку цен на газ и вряд ли согласятся с ним, пишут СМИ

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Европейского союза в общей сложности потратили уже почти 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского голубого топлива.

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ТАСС \ EPA \ STEPHANIE LECOCQ

Андрей Григорьев

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