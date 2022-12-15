ТАСР: Парламент Словакии вынес вотум недоверия кабмину
Национальный совет (парламент) Словакии вынес сегодня вотум недоверия кабмину страны, председателем которого является Эдуард Хегер. По данным ТАСР, неодобрение выразили 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов. При этом против выступили 20 парламентариев.
По данным СМИ, спикер Национального совета вместе с Хегером направятся к главе государства Зузане Чапутовой, чтобы рассказать ей об итогах голосования и обсудить сложившуюся ситуацию. Нынешнее правительство по конституции функционирует до назначения президентом нового кабмина, однако с сокращёнными полномочиями. Сейчас политики обсуждают возможность прийти к договорённости о досрочных выборах в парламент, которые могут состояться в сентябре следующего года.
Ранее Лайф писал, что в конце октября британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку. Не исключено, что в 2023 году пройдут ещё одни выборы премьера и члена Консервативной партии.
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