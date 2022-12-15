ТАСР: Парламент Словакии вынес вотум недоверия кабмину

Национальный совет (парламент) Словакии вынес сегодня вотум недоверия кабмину страны, председателем которого является Эдуард Хегер. По данным ТАСР , неодобрение выразили 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов. При этом против выступили 20 парламентариев.

По данным СМИ, спикер Национального совета вместе с Хегером направятся к главе государства Зузане Чапутовой, чтобы рассказать ей об итогах голосования и обсудить сложившуюся ситуацию. Нынешнее правительство по конституции функционирует до назначения президентом нового кабмина, однако с сокращёнными полномочиями. Сейчас политики обсуждают возможность прийти к договорённости о досрочных выборах в парламент, которые могут состояться в сентябре следующего года.