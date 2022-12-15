Роспотребнадзор: Пик заболеваемости гриппом в Москве пройден
В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию с гриппом в Москве как непростую, при этом пик заболеваемости, как свидетельствуют статистические данные, был пройден. Об этом рассказала глава столичного управления службы Елена Андреева.
"Ситуация непростая уже несколько недель, и город болеет, болеет непросто. Мы думаем, что всё-таки пик заболеваемости, судя по цифрам и интенсивности <…> процесса, мы прошли", — сказала она в интервью телеканалу "Москва 24".
Андреева отметила, что масочный режим в столице носит не обязательный, а профилактический характер. Что касается вакцинации от гриппа, то она является добровольной, напомнила глава столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее Правительство РФ утвердило бесплатное проведение тестирования на грипп по программе ОМС. Его можно будет сделать в российских больницах и поликлиниках.
ТАСС / Егор Алеев