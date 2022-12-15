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15 декабря, 18:18

Роспотребнадзор: Пик заболеваемости гриппом в Москве пройден

В Роспотребнадзоре оценивают ситуацию с гриппом в Москве как непростую, при этом пик заболеваемости, как свидетельствуют статистические данные, был пройден. Об этом рассказала глава столичного управления службы Елена Андреева.

"Ситуация непростая уже несколько недель, и город болеет, болеет непросто. Мы думаем, что всё-таки пик заболеваемости, судя по цифрам и интенсивности <…> процесса, мы прошли", — сказала она в интервью телеканалу "Москва 24".

Андреева отметила, что масочный режим в столице носит не обязательный, а профилактический характер. Что касается вакцинации от гриппа, то она является добровольной, напомнила глава столичного управления Роспотребнадзора.

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Ранее Правительство РФ утвердило бесплатное проведение тестирования на грипп по программе ОМС. Его можно будет сделать в российских больницах и поликлиниках.

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ТАСС / Егор Алеев

Наталья Исакова

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