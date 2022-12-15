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15 декабря, 18:11

Под Челябинском осуждённый напал на конвоиров в суде, два человека пострадало

Осуждённый мужчина напал на конвоиров в Карабашском городском суде, из-за чего пострадало два человека. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ.

"Один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России "Кыштымский" госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии, другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, всё случилось в дневное время после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник ударил одного из полицейских металлическим предметом и попытался напасть на другого. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие. Буйным мужчиной является 40-летний житель Кыштыма. Его под конвоем направили в больницу, после чего планируют доставить в СИЗО.

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Ранее Лайф писал, что пьяный кикбоксер Игорь Мамонтов с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара в центре Санкт-Петербурга. Инцидент зафиксирован 11 декабря около семи часов утра в баре на Невском проспекте.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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