Под Челябинском осуждённый напал на конвоиров в суде, два человека пострадало

Осуждённый мужчина напал на конвоиров в Карабашском городском суде, из-за чего пострадало два человека. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ.

"Один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России "Кыштымский" госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии, другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, всё случилось в дневное время после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник ударил одного из полицейских металлическим предметом и попытался напасть на другого. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие. Буйным мужчиной является 40-летний житель Кыштыма. Его под конвоем направили в больницу, после чего планируют доставить в СИЗО.