Сбивший насмерть пешехода водитель BMW рассказал, что его занесло во время торможения
Водитель BMW, влетевший в пешеходов в центре Москвы, рассказал, как произошло трагическое ДТП. По словам автовладельца, с толку его якобы сбил пешеход, вышедший из-за машины. Его цитирует SHOT.
Водитель BMW рассказал свою версию, как произошло ДТП в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT
"Я ехал не быстро. Я тормозил перед пешеходным переходом. Не было пешехода на дороге, тут стояли машины в пробке. Из-за машины вышел пешеход, я начал тормозить, меня занесло, никуда я не спешил", — рассказал Астановский.
Говоря об алкоголе, водитель уверяет, что не пил. На вопрос, сожалеет ли о случившемся, реагирует резко: "Конечно, человек умер, неужели я не сожалею?!"
Как писал ранее Лайф, один человек погиб после того, как BMW отбросило на остановку в центре Москвы. Это произошло после ДТП с "Ситроеном" в районе 3-го Павелецкого проезда.
Telegram-канал / SHOT