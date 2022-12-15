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15 декабря, 16:15

Один человек погиб после того, как BMW отбросило на остановку в центре Москвы

<p>Кадры с места ДТП на Павелецком проезде, где погиб один пешеход. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/40635" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Кадры с места ДТП на Павелецком проезде, где погиб один пешеход. Обложка © Telegram / Mash

В Москве BMW отбросило на остановку с людьми после ДТП с "ситроеном" в районе 3-го Павелецкого проезда. В результате происшествия погиб один пешеход, рассказал Лайфу источник в силовых структурах.

По предварительным данным, водитель немецкой иномарки после столкновения вылетел на двух пешеходов, которые стояли на тротуаре. У одного из них прибывшие на место врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, у второго — перелом ног. Один из пострадавших позже скончался от полученных травм. Другие подробности произошедшего в настоящее время уточняются. В столичном Дептрансе отметили, что на участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

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Ранее Лайф рассказывал, что 17 человек, среди которых трое детей, пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом во Владимирской области.

Наталья Исакова

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