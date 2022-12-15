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15 декабря, 15:50

Спикер парламента Киргизии Шакиев запретил министру природных ресурсов говорить на русском

Министру природных ресурсов, экологии и технадзора Киргизии Динаре Кутмановой запретили говорить на русском языке во время заседаний. С таким требованием выступил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев.

Кутманова, выступая с отчётом о методах борьбы со смогом в Бишкеке, попросила зачитать данные на русском языке, но её перебил Шакиев и потребовал говорить на государственном языке. Запись с заседания опубликовал AКИ-TV.

"Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на киргизском?" возмутился он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев выступил за срочное изменение советских названий районов Бишкека.

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Пресс-служба Жогорку Кенеш Киргизской Республики

Илья Суриков

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