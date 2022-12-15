Мальчишки и девчонки из новых регионов и не только будут спасать Снегурочку в Кремле

Дети участников специальной военной операции, а также ребята из новых российских регионов приглашены на традиционные новогодние спектакли в Кремле. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами Президента РФ.

Представления для юных зрителей будут проходить с 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлёвском дворце. Спектакль перенесёт мальчишек и девчонок в поучительное путешествие, где им предстоит пройти испытания в Зазеркалье, чтобы спасти Снегурочку.

"На представление приглашены дети из малообеспеченных семей, а также ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, дети участников специальной военной операции. Мероприятия предусмотрели и для деток с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в сообщении ведомства.