Бастрыкин поручил расследовать расправы украинских военных над жителями Херсонской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать расправы украинских военных над жителями Херсонской области, которые занимают пророссийскую позицию. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и Главному военному следственному управлению СК России расследовать факты преступных действий украинских силовиков и националистов в отношении жителей Херсонской области, которые занимают пророссийскую позицию", — сказано в сообщении.
В местной администрации заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военные формирования сводят счёты с людьми, сжигают их дома и занимаются мародёрством. В СК РФ подчеркнули, что следователи установят все обстоятельства подобных преступлений и причастных к ним лиц.
Ранее Лайф писал, что жительница Херсона испортила репортаж Sky News правдой о ситуации в городе при ВСУ. Она отметила, что жизнь под контролем украинских военных стала хуже.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров