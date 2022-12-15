Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать расправы украинских военных над жителями Херсонской области, которые занимают пророссийскую позицию. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению и Главному военному следственному управлению СК России расследовать факты преступных действий украинских силовиков и националистов в отношении жителей Херсонской области, которые занимают пророссийскую позицию", — сказано в сообщении.

В местной администрации заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военные формирования сводят счёты с людьми, сжигают их дома и занимаются мародёрством. В СК РФ подчеркнули, что следователи установят все обстоятельства подобных преступлений и причастных к ним лиц.