Зеленский ушёл от вопроса о потерях ВСУ
Президент Украины Зеленский не стал отвечать на вопрос о потерях из-за конфликта с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, жизнью скольких украинцев он готов пожертвовать до завершения конфликта с Россией. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами издания The Economist.
Вместо ответа он сам риторически поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала спецоперации сказать: "Берите всё наше, а мы пойдём в Польшу".
"Многие уехали, но большинство в стране осталось", — сказал Зеленский.
Политик добавил, что выступает против "заморозки" конфликта и требует, чтобы Россия вывела свои силы с украинской территории, в противном случае, как он считает, за спецоперацию "придётся расплачиваться поколениям россиян".
Напомним, что, по оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции потери Украины составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в ноябре командующий Объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за один месяц украинская сторона потеряла более 12 тысяч военнослужащих.
Сайт президента Украины