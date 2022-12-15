Зеленский ушёл от вопроса о потерях ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, жизнью скольких украинцев он готов пожертвовать до завершения конфликта с Россией. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами издания The Economist.

Вместо ответа он сам риторически поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала спецоперации сказать: "Берите всё наше, а мы пойдём в Польшу".

"Многие уехали, но большинство в стране осталось", — сказал Зеленский.