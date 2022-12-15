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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 15:29
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Зеленский ушёл от вопроса о потерях ВСУ

Президент Украины Зеленский не стал отвечать на вопрос о потерях из-за конфликта с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, жизнью скольких украинцев он готов пожертвовать до завершения конфликта с Россией. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами издания The Economist.

Вместо ответа он сам риторически поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала спецоперации сказать: "Берите всё наше, а мы пойдём в Польшу".

"Многие уехали, но большинство в стране осталось", — сказал Зеленский.

Политик добавил, что выступает против "заморозки" конфликта и требует, чтобы Россия вывела свои силы с украинской территории, в противном случае, как он считает, за спецоперацию "придётся расплачиваться поколениям россиян".

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Напомним, что, по оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции потери Украины составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в ноябре командующий Объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за один месяц украинская сторона потеряла более 12 тысяч военнослужащих.

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Сайт президента Украины

Алексей Берковиц
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