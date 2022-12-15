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15 декабря, 15:11

На Украине коменданту полиции Польши вручили подарок, который взорвался у его кабинета

На Украине коменданту полиции Польши вручили подарок, но презент взорвался возле его двери. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"[Взорвался] один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря. <...> Подарок был преподнесён одним из руководителей украинских служб", — говорится в сообщении.

В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям. Сам взрыв произошёл 14 декабря в 7:50 (5:50 мск). В результате происшествия мужчина получил лёгкие ранения, его госпитализировали. Польская сторона запросила у украинской разъяснения по этому поводу.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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