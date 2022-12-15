На Украине коменданту полиции Польши вручили подарок, который взорвался у его кабинета

На Украине коменданту полиции Польши вручили подарок, но презент взорвался возле его двери. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"[Взорвался] один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря. <...> Подарок был преподнесён одним из руководителей украинских служб", — говорится в сообщении.