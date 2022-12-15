На Украине коменданту полиции Польши вручили подарок, который взорвался у его кабинета
На Украине коменданту полиции Польши вручили подарок, но презент взорвался возле его двери. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
"[Взорвался] один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря. <...> Подарок был преподнесён одним из руководителей украинских служб", — говорится в сообщении.
В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям. Сам взрыв произошёл 14 декабря в 7:50 (5:50 мск). В результате происшествия мужчина получил лёгкие ранения, его госпитализировали. Польская сторона запросила у украинской разъяснения по этому поводу.
Ранее Посольство Украины в Мадриде получило бандероль с самодельной бомбой. Она была адресована послу. Когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. А позже ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос.
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