Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 15:03

Главком ВСУ Залужный признался, что уволил уже 10 генералов с начала СВО

Главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist признался, что уволил уже десять генералов с начала российской спецоперации.

"Я уволил десять генералов, потому что они не годились. Ещё один покончил с собой", — сказал Залужный.

Главнокомандующий украинской армией также заявил, что Москва якобы готовит около 200 тысяч новых солдат для нового наступления. Вместе с тем Залужный прокомментировал эффект от частичной мобилизации в РФ, он считает, что она "сработала".

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили резервы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили резервы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров