Главком ВСУ Залужный признался, что уволил уже 10 генералов с начала СВО
Главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist признался, что уволил уже десять генералов с начала российской спецоперации.
"Я уволил десять генералов, потому что они не годились. Ещё один покончил с собой", — сказал Залужный.
Главнокомандующий украинской армией также заявил, что Москва якобы готовит около 200 тысяч новых солдат для нового наступления. Вместе с тем Залужный прокомментировал эффект от частичной мобилизации в РФ, он считает, что она "сработала".
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.