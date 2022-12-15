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Опубликовано 15 декабря 2022, 15:03
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Главком ВСУ Залужный признался, что уволил уже 10 генералов с начала СВО

Главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist признался, что уволил уже десять генералов с начала российской спецоперации.

"Я уволил десять генералов, потому что они не годились. Ещё один покончил с собой", — сказал Залужный.

Главнокомандующий украинской армией также заявил, что Москва якобы готовит около 200 тысяч новых солдат для нового наступления. Вместе с тем Залужный прокомментировал эффект от частичной мобилизации в РФ, он считает, что она "сработала".

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили в ДНР две группы украинских диверсантов. Их удалось обнаружить в районе населённого пункта Павловка.

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Наталья Исакова
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