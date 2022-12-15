Россиянам назвали безопасную толщину льда на водоёмах
В МЧС России назвали безопасным для человека лёд толщиной 15 сантиметров
Начальник подмосковного главка МЧС России Сергей Полетыкин, выступая на заседании Мособлдумы, назвал россиянам безопасную толщину льда на водоёмах.
"На лёд запрещается выходить, если толщина менее 15 сантиметров. Но честно скажу: если семь сантиметров есть, то уже в принципе меньшие опасения потерять человека, который вышел на лёд", — сказал он.
На особом контроле подмосковного МЧС в настоящее время числится 131 опасное место, расположенное на 101 водоёме, добавил представитель спасательного ведомства.
Ранее на Камчатке сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на отколовшейся льдине. За действиями людей внимательно следили и другие друзья человека. Причём одна из собак особенно сильно волновалась и выла, а при встрече бросилась обнюхивать сородича.
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