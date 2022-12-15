Покинувший Россию комик Слепаков задолжал по налогам почти 19 млн рублей

Покинувший Россию комик Семён Слепаков оказался в чёрном списке Федеральной налоговой службы. По данным kp.ru, актёр задолжал по налогам 18,9 миллиона рублей: 15,3 миллиона — по НДФЛ, а 3,6 миллиона — пени за просрочку.

Адвокат Тимур Матвеев попытался разобраться, откуда у знаменитости взялись такие внушительные суммы. В первую очередь эксперт напомнил, что НДФЛ в размере 13% облагаются многие виды дохода: зарплата, средства от продажи или сдачи в аренду недвижимости, а также выигрыши, дивиденды и доходы от источников за пределами России.

"Индивидуальные предприниматели НДФЛ не выплачивают, если укладываются в годовой доход до 200 с лишним миллионов рублей. Таким образом, этот долг, скорее всего, образовался от какой-то другой деятельности. Возможно, было продано дорогостоящее имущество или через суд были взысканы какие-то крупные суммы", — отметил он.

Если долг в 15,3 млн рублей — это 13% от дохода Слепакова, то получается, что комик заработал в России около 118 млн рублей. Хоть актёр и переехал в Израиль, вернуть долг ему всё-таки придётся, иначе судебные приставы могут арестовать и выставить на продажу имущество, принадлежащее ему в РФ.