Премьер Косова Курти официально подал заявку на вступление в ЕС

При этом, как напоминает агенство, ряд стран союза, включая Испанию, Грецию и Румынию, по-прежнему не признают существования Косова как независимой республики. В настоящее время эти государства блокируют любые практические действия по подготовке приёма Приштины в ЕС.

Напомним, ситуация с кризисом в Косове обострилась после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанном Косове решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.