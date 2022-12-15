Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда "Круг добра"

Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда "Круг добра" актрису, соучредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову, артистку, попечителя фонда "Дети-бабочки" Ксению Раппопорт, директора благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавету Олескину, а также заслуженного врача России Ларису Фечину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.