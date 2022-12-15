Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда "Круг добра" актрису, соучредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову, артистку, попечителя фонда "Дети-бабочки" Ксению Раппопорт, директора благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавету Олескину, а также заслуженного врача России Ларису Фечину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новыми членами попечительского совета фонда стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и прославленный хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил увеличить возраст пациентов фонда "Круг добра" до 19 лет. Глава государства также призвал расширить полномочия организации для более эффективной помощи больным детям.
ТАСС / Тараканов Вадим / Геодакян Артём