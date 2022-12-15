Путин: Возраст пациентов фонда "Круг добра" повысят до 19 лет
Возраст пациентов фонда "Круг добра" будет повышен до 19 лет. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин заявил, что возраст пациентов фонда "Круг добра" повысят до 19 лет. Видео © LIFE
"В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. С утра сегодня с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счёт средств, предусмотренных для взрослых", — отметил он.
Глава государства также призвал расширить полномочия "Круга добра" для более эффективной помощи больным детям. Кроме того, Путин отметил необходимость усиления направлений организации. Он подчеркнул, что ресурсы для этого имеются, в распоряжении "Круга добра" значительные суммы.
Ранее Путин заявил, что залог повышения благополучия семей — новые рабочие места и рост экономики. По его словам, речь идёт не только о крупных агломерациях и мегаполисах, но и малых городах, небольших посёлках.
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