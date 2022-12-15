Песков: Сегодняшняя объёмная речь Путина — это не послание Федеральному собранию

Сегодняшнее объёмное выступление президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — это всё же не послание Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По содержанию и объёму поставленных задач и озвученных инициатив де-факто много общего с посланием. За последние несколько месяцев были и другие содержательные выступления главы государства. Но всё же это не послание", — цитирует ТАСС представителя Кремля.