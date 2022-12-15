Песков: Сегодняшняя объёмная речь Путина — это не послание Федеральному собранию
Сегодняшнее объёмное выступление президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — это всё же не послание Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По содержанию и объёму поставленных задач и озвученных инициатив де-факто много общего с посланием. За последние несколько месяцев были и другие содержательные выступления главы государства. Но всё же это не послание", — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. Однако позже Песков допустил, что обращение президента к парламенту может состояться уже в 2023 году.
А сегодня глава государства выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его речь коснулась устойчивости экономики РФ на фоне санкций Запада, которые Путин назвал экономической войной. Также он объявил о продлении и расширении программ льготной ипотеки и назвал главную цель властей — принять все меры, чтобы среди тех, кто трудится, не было бедных.
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LIFE / Павел Баранов