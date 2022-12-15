Путин возложил личную ответственность за развитие новых регионов на профильных чиновников

Вице-премьеры и профильные министры будут нести личную ответственность за социально-экономическое развитие новых регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о развитии таких субъектов на перспективу до 2030 года. Он подчеркнул, что такой сравнительно отдалённый срок не означает, что задачу можно откладывать на потом.

"Нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры", — сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.