Путин поручил ввести дополнительную выплату медикам независимо от региона РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести со следующего года дополнительную выплату медработникам. Размер таких выплат не должен зависеть от региона России. Об этом глава государства заявил в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"С 1 января следующего года на постоянной основе ввести дополнительную выплату к зарплате специалистов первичного звена. Размер такой выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. Обращаю внимание, что она должна быть единой для каждой категории медработников независимо от региона РФ", — заявил он.