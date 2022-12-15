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15 декабря, 13:34

Путин поручил ускорить подготовку планов развития ОПК и гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил ускорить подготовку планов развития ключевых отраслей экономики страны, в том числе ОПК и гособоронзаказа.

"Необходимо ускорить подготовку обновлённых планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа", — заявил Путин.

Глава государства также призвал учитывать результаты работы координационного совета по обеспечению ВС РФ.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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