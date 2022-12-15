Путин поручил ускорить подготовку планов развития ОПК и гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил ускорить подготовку планов развития ключевых отраслей экономики страны, в том числе ОПК и гособоронзаказа.
"Необходимо ускорить подготовку обновлённых планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа", — заявил Путин.
Глава государства также призвал учитывать результаты работы координационного совета по обеспечению ВС РФ.
Ранее Владимир Путин заявил, что расчёт западных стран на разрушение российской экономики на фоне санкций против РФ не оправдался.
LIFE / Павел Баранов