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15 декабря, 13:31

Путин рассказал, что является залогом повышения благополучия семей

Путин: Залог повышения благополучия семей — новые рабочие места и рост экономики

Создание новых рабочих мест и рост экономики являются ключом к повышению благополучия российских семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Подчеркну, ключ к повышению материального благополучия российских семей и их доходов — это высокие темпы экономического роста. Это, конечно, основа основ. Так же, как и новые, хорошо оплачиваемые рабочие места", — сказал он.

Путин отметил, что речь идёт не только о крупных агломерациях и мегаполисах, но и малых городах, небольших посёлках.

Путин: Среди тех, кто трудится не должно быть бедных

Путин: Среди тех, кто трудится не должно быть бедных

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции. Такую задачу он поставил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

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ТАСС / Метцель Михаил

Александр Юнашев
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