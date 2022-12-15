Путин рассказал, что является залогом повышения благополучия семей

Создание новых рабочих мест и рост экономики являются ключом к повышению благополучия российских семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Подчеркну, ключ к повышению материального благополучия российских семей и их доходов — это высокие темпы экономического роста. Это, конечно, основа основ. Так же, как и новые, хорошо оплачиваемые рабочие места", — сказал он.

Путин отметил, что речь идёт не только о крупных агломерациях и мегаполисах, но и малых городах, небольших посёлках.