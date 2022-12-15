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15 декабря, 13:28

Судебные приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей

Приставы взыщут с блогера Дани Милохина штраф за антиковидные нарушения

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Судебные приставы Оренбургской области взыщут 15 тысяч рублей с блогера Дани Милохина, так как он не оплатил штраф за антиковидные нарушения. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Управления ФССП по региону.

"Судебные приставы по Оренбургской области возбудили исполнительное производство против Милохина за неуплату штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей, средства будут списаны с его расчётного счёта", — отметил собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что Милохина оштрафовали за то, что он не сдал тест на коронавирус по приезде в РФ из-за границы. При этом ранее с него таким же образом списывали средства за неуплату штрафа ГИБДД. Известно, что Милохин до сих пор прописан в Оренбургской области, хотя не так давно покинул пределы РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что спевшего гимн Украины блогера Даню Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ. С соответствующей инициативой в Генпрокуратуру обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Артур Белкин

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