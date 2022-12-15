Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране нужно увеличивать темпами выше уровня инфляции и выше средних темпов роста зарплат. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

Путин: Среди тех, кто трудится не должно быть бедных

Напомним, что на днях Совет Федерации одобрил закон о повышении в 2023 году МРОТ до 16 242 рублей с ростом на 6,3% к предыдущему году. Подсчитано, что эта мера приведёт к повышению зарплат около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.