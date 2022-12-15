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15 декабря, 13:24

Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране нужно увеличивать темпами выше уровня инфляции и выше средних темпов роста зарплат. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причём темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат", — подчеркнул глава государства.

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Напомним, что на днях Совет Федерации одобрил закон о повышении в 2023 году МРОТ до 16 242 рублей с ростом на 6,3% к предыдущему году. Подсчитано, что эта мера приведёт к повышению зарплат около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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