Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране нужно увеличивать темпами выше уровня инфляции и выше средних темпов роста зарплат. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.
"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причём темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что на днях Совет Федерации одобрил закон о повышении в 2023 году МРОТ до 16 242 рублей с ростом на 6,3% к предыдущему году. Подсчитано, что эта мера приведёт к повышению зарплат около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы.
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