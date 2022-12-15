Путин поручил зарезервировать 100 миллиардов рублей на развитие городов Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил зарезервировать в 2023 году 100 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов для развития городов Дальнего Востока.

По его словам, в рамках развития дальневосточных городов были рассмотрены планы Петропавловска-Камчатского. В следующем году власти рассмотрят и другие города. При этом президент подчеркнул, что сегодня не все из них финансово обеспечены.

"В этой связи предлагаю из дополнительных 250 миллиардов [рублей] выделить отдельный лимит в 100 миллиардов рублей на проекты городов Дальнего Востока", — дал поручение глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.