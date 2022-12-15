Пушилин: Киев хаотично бьёт по Донецку, зная, что удары приходятся по жилым домам

ВСУ наносят хаотичные и безжалостные удары по Донецку, зная, что они приходятся по жилым домам. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС. Сегодня утром город подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу, украинские военные выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам 40 ракет из РСЗО "Град".

"40 снарядов из РСЗО — хаотично, безжалостно, по жилым домам, детскому саду, поликлинике, храму. И нет никаких сомнений, что украинские нацисты знают, что бьют по мирной цели. Более того, они делают это сознательно, нанося удары по площадям", — сказал Пушилин.

Он отметил, что на данный момент известно об одном погибшем и 11 раненых, среди которых десятилетний мальчик. Врио главы ДНР назвал ежедневные обстрелы со стороны ВСУ настоящим террором против мирных граждан.