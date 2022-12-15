ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 13:14
24061

Пушилин: Киев хаотично бьёт по Донецку, зная, что удары приходятся по жилым домам

ВСУ наносят хаотичные и безжалостные удары по Донецку, зная, что они приходятся по жилым домам. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС. Сегодня утром город подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу, украинские военные выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам 40 ракет из РСЗО "Град".

"40 снарядов из РСЗО — хаотично, безжалостно, по жилым домам, детскому саду, поликлинике, храму. И нет никаких сомнений, что украинские нацисты знают, что бьют по мирной цели. Более того, они делают это сознательно, нанося удары по площадям", — сказал Пушилин.

Он отметил, что на данный момент известно об одном погибшем и 11 раненых, среди которых десятилетний мальчик. Врио главы ДНР назвал ежедневные обстрелы со стороны ВСУ настоящим террором против мирных граждан.

Солдат, отбросивший от себя гранату ВСУ, будет учить школьников боевой подготовке
Солдат, отбросивший от себя гранату ВСУ, будет учить школьников боевой подготовке

Ранее Пушилин сообщил, что город Марьинка в ДНР освобождён более чем на 80%. Он напомнил, что контроль над этим населённым пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Варвара Романова
  • Новости
  • Украина
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar